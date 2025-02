Cât ne costă călătoriile lor (5): De ce s-a dus primarul Stanciu Viziteu în America și în Portugalia. Și în ce deplasări au fost angajații Primăriei Bacău

03:50

La doar 23 de ani, Denis Rotopănescu gestionează Fresco Jugo, o afacere locală din județul Iași care produce sucuri naturale din fructe provenite de la cultivatori din zona Moldovei, cu o cifră de afaceri de circa 1 milion de lei în 2024. Businessul Fresco Jugo s-a născut în 2017, cu un imbold de finanțare prin … The post La 23 de ani conduce Fresco Jugo. Sucuri naturale inedite și o filosofie de business – produse în care ai încredere appeared first on spotmedia.ro.