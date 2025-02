Horoscop 3 februarie 2025 – Planificați mai multe activități împreună cu prietenii

10:00

ÎCCJ a pus prag la consumul de droguri la volan ca în cazul alcoolului. Așadar, pentru ca un şofer să fie condamnat pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, nu este suficientă doar prezența acestora în probele biologice, fiind necesară o expertiză. Această noutate ar putea duce la clasarea a sute sau chiar mii de dosare