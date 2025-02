Canada va contesta la OMC taxele vamale impuse de Trump

08:40

"Start-up Nation o să fie un program anual. Anul acesta am asigurat credite de angajament pentru contractare şi, în momentul în care încep plăţile, vor avea şi banii pentru a face plăţi. Chiar astăzi am vorbit despre Femeia Antreprenor şi acolo am început contractările şi au chiar bani, în a doua parte a anului, să înceapă să facă plăţile. Deci pe Economie vom avea nevoie de câte un imbold, un catalizator, în domeniile care generează de cele mai multe ori sau cele mai mari deficite comerciale”, a spus Tanczos Barna, ministrul Finanţelor, scrie Termene.ro.