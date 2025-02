Va fi împiedicat Călin Georgescu să mai candideze? Ce spun liderii Coaliției: „Datele din anchete se pot schimba și în ultima zi”

08:40

Silviu Mănăstire, fost secretar general adjunct al PNL, în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă, a lansat miercuri într-un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că are notorietatea la sub 20 la sută şi cota de încredere la sub 10 la sută şi este ”sclavul lui Coldea”. […]