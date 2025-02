Farul – Petrolul LIVE TEXT (20:00). Duel „de foc” între Gică Hagi și Adi Mutu. „Lupii” atacă locurile de play-off! Echipele probabile

18:50

Alexandru Mitriţă a reuşit două goluri fabuloase cu Poli Iaşi. La prima reuşită, Mitriţă a fost aplaudat la scenă deschisă de Mirel Rădoi. Alexandru Mitriţă a avut o evoluţie stelară la debutul lui Mirel Rădoi în al doilea mandat la Universitatea Craiova. Alexandru Mitriţă, dublă de senzaţie în Universitatea Craiova – Poli Iaşi 3-1 După […] The post Alexandru Mitriţă a reuşit două goluri fabuloase cu Poli Iaşi. Gestul uriaş făcut de Mirel Rădoi în faţa starului oltenilor appeared first on Antena Sport.