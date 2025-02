Scapă Ionuț Radu de coșmarul Inter Milano? » E pe punctul de a semna la o echipă din Serie A

13:50

Gigi Becali, patronul de la FCSB, are încredere în Alexandru Stoian, atacantul de 17 ani care a debutat în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1.Becali l-a lăudat pe jucătorul transferat de la Farul în această iarnă și a declarat, în direct la GSP Live Special, că îl va folosi atacant, deși cu CFR Cluj a intrat extremă.VIDEO. Gigi Becali: „Pe Stoian îl facem număr 9. Are calitate” „Stoian are ceva. Încă are 17 ani. Are calitate. ...