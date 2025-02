ATENȚIE Spitalul Județean Vrancea – măsuri în urma instituirii stării de urgență epidemiologică

15:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ediția a VI-a a concursului „Vitrine de Crăciun", organizat de Primăria Municipiului Focșani și adresat operatorilor economici din oraș, și-a desemnat câștigătorii. După finalizarea procesului de jurizare, premiul pentru cea mai frumoasă vitrină a fost acordat societății comerciale SC ROMAN & CO DIANA SRL, care a ocupat primul loc în clasamentul competiției. Clasamentul final al […]