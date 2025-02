Individul care a întors un avion din zbor a atacat un pasager şi pe poliţişti. "A vorbit despre Dumnezeu, ce o să păţim"

15:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe 2 februarie într-un interviu pentru Associated Press că în realitate Ucraina a primit doar 76 de miliarde de dolari din cele 177 de miliarde de dolari aprobate de SUA ca diverse forme de asistenţă pentru Kiev. El a mai precizat că acest ajutor nu a venit sub formă de bani lichizi, ci mai degrabă sub formă de arme.