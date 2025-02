Florinel Coman, împrumutat de Al-Gharafa la Cagliari până la finalul sezonului - VIDEO

15:50

Fostul şef SRI Eduard Hellvig i-a răspuns, luni, lui Călin Georgescu, care l-a atacat într-o emisiune TV, liberalul afirmând că ”Georgescu lucrează mult din imaginaţie şi se lasă prea lesne asmuţit, păcălit, trimis la înaintare cu declaraţii fără substanţă reală”. Despre acuzaţiile lui Călin Georgescu că ar avea un teren uriaş pe DN1, Hellvog spune că ”are tot atâtea terenuri de golf câte porturi maritime are Bolivia”. ”Nu am birou, nu am secretară. Am doar minime măsuri de protecţie pe care le au toţi foştii şefi de servicii de informaţii”, mai afirmă el.