Mexic si SUA au ajuns la un acord pentru a amana introducerea noilor tarife cu o luna. Canada nu este la fel de optimista

16:10

Fostul sef al SRI, Eduard Hellvig, a reactionat luni dupa ce a fist amenintat, duminica seara, la Realitatea Plus, de Calin Georgescu. Georgescu i-a cerut „sa stea in banca lui”. „Am primit recent in public o serie de amenintari cu dezvaluiri fara seaman din partea d. Georgescu C. Nu este vreo noutate cutremuratoare, am mai...