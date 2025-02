Paul Papp, după ce a primit al 9-lea cartonaş galben în 21 de partide: „Nu atac jucătorii cu talpa”

10:00

Italienii au dezvăluit cine l-a convins pe Florinel Coman să o refuze pe FCSB şi să se transfere în Italia. Gigi Becali a dezvăluit că „Mbappe de România" a fost aproape de o revenire fabuloasă la campioana României, însă în cele din urmă va semna cu Cagliari. Florinel Coman are vizita medicală programată azi, la […]