Nicușor Dan și-a lansat site-ul pentru prezidențiale. Se bazează pe voluntari în lupta cu boții, vrea donații de 2 milioane de euro și nu e de acord cu Iohannis

10:00

CFR Cluj a contestat rezultatul de egalitate pe care l-a obținut în meciul cu FCSB din etapa a 24-a. Ardelenii susțin că au avut un penalty după o intrare a lui Vlad Chiricheș în suprafața de pedeapsă. „Meritam mai mult, clar. Contează cine are ocaziile, nu cine are mingea. Nu țin minte un meci al … The post CFR Cluj contestă remiza cu FCSB appeared first on spotmedia.ro.