Misterul reticentei lui Trump de a ajuta Ucraina, dezlegat: presedintele vrea metalele rare din subsolul tarii, in schimbul continuarii ajutorului militar american

Cel putin 20 de persoane au murit, luni, in urma unui atentat cu masina-capcana in orasul Manbij, din nordul Siriei, a declarat presedintia siriana, marcand al doilea atac in zona in trei zile si cel mai mortal din tara de cand Bashar al-Assad a fost rasturnat de la putere in decembrie, potrivit Reuters. Presedintia a...