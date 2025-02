Vin „moștenitorii”! Copii, nurori și protejați ai unor șefi din Universitatea Oradea își securizează viitorul prin concursuri dedicate

08:00

Ca de obicei, Bihorel are propria versiune despre evenimentele săptămânii trecute: Cu șeful PNL Marghita: „Acuma ieși din partid, când șeful tău de la Județ a ajuns mare sculă la București?”. „N-am nicio haznă cu liberalii. Când am candidat independent, am ajuns primar. Cum m-am înhăitat cu ei, cum am picat pe locul doi. Semn că dragostea localnicilor pentru mine e mai mică decât ura față de partide”.