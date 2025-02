Reacţia lui Ilie Dumitrescu după ultimul transfer anunţat de Gigi Becali la FCSB

11:40

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, i-a stabilit un preț uriaș lui Louis Munteanu. Acesta își dorește o sumă impresionantă pentru a-l ceda pe atacantul care a marcat pe Arena Națională. Louis Munteanu are cifre excelente în Liga 1. Doar în ultimele două etape a reușit să marcheze de 4 ori: un hattrick […] The post „Asta e cota lui!” Neluțu Varga vrea o sumă uriașă în schimbul lui Louis Munteanu! Ce preț i-a stabilit după FCSB – CFR Cluj 1-1 appeared first on Antena Sport.