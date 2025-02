Cristiano Ronaldo a vorbit din nou de rivalitatea cu Lionel Messi: „Sunt cel mai bun din istorie! Punct!”

13:20

CFR Cluj a realizat un transfer de top, la o zi după derby-ul cu FCSB. Cristi Balaj a dezvăluit mutarea de ultim moment realizată de clujeni. CFR Cluj s-a înţeles cu Moustapha Name, un mijlocaş senegalez de 29 de ani. Acesta a evoluat ultima dată la Pafos, şi este cotat la suma de 1,2 milioane […]