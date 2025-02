Doctorul în istorie Florin Pintescu: O să avem niște generații care nu o să știe istorie și ca atare o să aibă probleme legate de identitatea etnică, de identitatea civică și, pe scurt, vor fi mai ușor manipulate

17:10

În acest an, Muzeul Național al Bucovinei are în plan să organizeze 104 programe și proiecte culturale. Planul urmează să fie aprobat în ședința Consiliului Județean din 30 ianuarie. Muzeul este subordonat CJ-ului. Printre evenimente se numără și cele consacrate deja, cum ar fi Festivalul de Artă Medievală "Ștefan cel Mare", "Lume, lume…hai la tîrg"