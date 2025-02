Surse: Se pregateste o miscare politica majora intrucat Crin Antonescu este foarte jos in sondaje. Bolojan ar urma sa intre in cursa, va fi sustinut si de USR

08:50

Un comentariu aparut in publicatia independenta The Ink dezvaluie o posibila explicatie pentru inversunarea cu care Elon Musk a atacat in ultimele zile USAID, organizatia responsabila de ajutorarea a milioane de oameni pe intreaga planeta. Agentia USAID a luptat cu succes, in urma cu decenii, impotriva regimului de apartheid – un regim sub care familia...