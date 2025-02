Ministrul Finanțelor, lămuriri de ultimă oră cu privire la salarii, pensii și indexări în 2025

14:00

Guvernul României are vârfuri majore de scadențe la plata datoriei interne în lunile februarie, iulie și noiembrie ale acestui an, conform datelor de la Banca Națională a României (BNR) privind emisiunile de titluri de stat aflate în circulație, analizate de Cursdeguvernare.ro. Cumulat, scadențele interne din acest an pe titlurile emise prin intermediul pieței primare, administrată de BNR, […] Articolul Lunile critice ale lui 2025: Când are Guvernul marile scadențe la datoria publică apare prima dată în PS News.