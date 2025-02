KRONE colaborează cu TIMOCOM pentru o logistică sustenabilă

22:00

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a publicat versiunea finală a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate achiziționării vehiculelor cu emisii zero pentru transportul rutier. Schema include și modernizarea vehiculelor pentru transportul feroviar, maritim și pe căi navigabile interioare astfel încât să se califice ca nepoluante sau cu emisii zero. „Schema de ajutor […] The post Schema de ajutor de stat pentru vehicule cu emisii zero – versiunea finală appeared first on ZIUA CARGO.