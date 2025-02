O olandeză și o elvețiancă au oferit cel mai lung meci al anului, în primul tur de la Transylvania Open » Învinsa a pierdut în mod similar și la ediția precedentă

12:00

FCSB a bifat a patra achiziție a iernii, extrema Andrei Gheorghiță (22 de ani), mutare anunțată în exclusivitate de GSP.ro. În fotbalistul care poate evolua și ca vârf, Poli Iași are șanse să-l primească pe Alexandru Musi (20 de ani).Gigi Becali va scoate din buzunar suma de 476.000 de euro. O parte, 100.000 de euro plus TVA, va fi plătită în această săptămână. Restul, 300 000 de euro plus TVA, va fi achitat în vară, dacă jucătorul va confirma. ...