Alexandru Dobre, dezvăluire incredibilă după ce a marcat golul victoriei în prelungiri: „Cu un minut înainte am simţit asta!”

Andrei Gheorghiţă a ajuns la un acord cu FCSB şi va fi noul jucător al campioanei României. Atacantul de 22 de ani va fi transferat de Gigi Becali de la Poli Iaşi şi va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous. Jucătorul cotat la 500.000 de euro l-a impresionat pe patronul FCSB-ului.