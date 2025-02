Uniunea Europeană este pregătită de negocieri cu TRUMP, dar avertizează că va riposta la taxe comerciale /„Vom răspunde ferm”

20:20

Actorul Brian Murphy, cunoscut în special pentru rolurile sale din sitcomurile britanice „Man About The House” şi „George And Mildred”, a murit – duminică dimineață – la vârsta de 92 de ani. Artistul a decedat la locuinţa sa din Kent, având-o alături pe soţia sa, actriţa Linda Regan, a declarat agentul său, Thomas Bowington, potrivit […]