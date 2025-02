Aproape 9.000 de locuitori din cei 15.500 ai insulei Santorini au plecat pe continent

15:10

Alex Nedea, jurnalistul Recorder care a documentat cazul Nordis, prezentand in premiera modul in care aceasta companie si-a inselat clientii, scoate in evidenta modul in care jurnalismul independent poate contribui la binele societatii, in timp ce retelele de socializare au un efect negativ, insa cu acelasi impact asupra societatii. „’Nu sunteti bine documentat’, imi raspunsese...