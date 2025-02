Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis

13:30

„Mă aflu în Freiburg, în Baden Württemberg, în Germania. Sunt aici de 15 ani, din 2009. Am terminat două facultăți, filosofie și psihologie. Inițial am venit cu un proiect de cercetare în domeniul filosofiei, pentru un an doi, și am rămas vreo 15. Din păcate, am întâlnit mulți și români și nu doar români, că […] Articolul Victor Gelan, psiholog la Freiburg, Germania: „Ar trebui să ne întrebăm: or fi toți nebuni? De ce au luat-o razna dintr-odată?” apare prima dată în PRESShub.