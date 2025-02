Simona Halep se retrage: „Vreau doar sǎ mǎ odihnesc. Sunt epuizată emoțional”

20:10

Senatorul USR de Iaşi Marius Bodea acuză coaliţia PSD-PNL că sectorul de autostradă Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni din A8 are alocare zero în proiectul de buget, el apreciind că o sumă de 200 de milioane de lei ar fi permis începerea execuţiei în toamna acestui an. Senatorul Marius Bodea a scris luni seară pe Facebook că "sunt …