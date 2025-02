2 lucruri pe care le au un comun influencerii de succes

19:00

The Institute lansează cea de-a 13-a ediție a Romanian Design Week, festival prezentat de UniCredit Bank, în București, între 16 și 25 mai 2025, sub tema „Design Tomorrow Today”. Tema festivalului reflectă viziunea The Institute de a pune accent pe colaborare, evoluție și reziliență, având ca scop dezvoltarea și susținerea industriilor creative locale. Astfel, festivalul devine un catalizator pentru proiectele și organizațiile care contribuie la dezvoltarea designului local, susținând totodată creșterea sustenabilității acestora pe termen lung.