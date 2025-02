Simona Halep, interviu emoționant după anunțul retragerii din tenis: „M-am descoperit pe mine în perioada asta/Îmi doresc să…”

19:00

În ultima vreme, Spania a primit laude generoase din partea presei britanice. „Booming Spain is on track to a new age of prosperity" a fost titlul din The Times săptămâna trecută. The Times a explicat că Spania crește de trei ori mai rapid decât zona euro din trei motive: imigrația, turismul și scăderea prețurilor la […]