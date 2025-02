Ateneul Român va avea o librărie și o cafenea. Filarmonica „George Enescu” vrea să închirieze două spații în clădirea simbol a Bucureștiului

09:20

„Ai auzit că Simona Halep se retrage?” e întrebarea pe care am tot auzit-o, dimineață, prin București, ba de la prieteni, la cafeaua de dimineață, ba în metrou, ba la Mega, printre rafturi. Este, fără […] Articolul Simona Halep se retrage | “Sunt împăcată, știu că nu am greșit cu nimic față de tenis, nu știu ce va urma în viață”. Și CTP are reacție apare prima dată în B365.