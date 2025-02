Gigi Becali, pact uluitor cu Mihai Rotaru. Ce se întâmplă dacă Elvir Koljic se accidentează la FCSB: „Asta mi-a zis!”

16:40

Italienii au anunțat faptul că Florinel Coman va debuta la Cagliari în acest weekend, într-un meci cu Parma, echipa lui Dennis Man și a lui Valentin Mihăilă. „Mbappe de România" va bifa astfel primele minute în Serie A. Florinel Coman a ajuns la Cagliari, sub formă de împrumut, de la Al-Gharafa. Înțelegerea dintre cele două […]