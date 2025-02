Caselani transformă Citroen Ami într-un omagiu retro

12:30

Constructorul britanic se pregătește să lanseze în acest an un nou model etalon. Acesta va fi înlocuitorul indirect al vechiului Morgan Plus Six, care a fost retras din producție anul trecut. Noul model, încă nebotezat, va fi bazat pe o platformă complet nouă, însă va păstra forma tradițională a caroseriei cu care ne-a obișnuit Morgan timp de aproape 90 de ani.Înainte de lansarea oficială din această primăvară, marca britanică ne oferă primele...