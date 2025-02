Dragoș Aligică, despre influența USAID asupra politicii românești: „Timp de decenii, s-a exercitat o presiune de îndoctrinare, aliniere, stigmatizare”

14:40

CFR Cluj l-a legitimat pe senegalezul Moustapha Name, sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, de la echipa cipriotă FC Pafos. Cu 229 de meciuri în carieră, Name vine la CFR după două sezoane și jumătate petrecute la FC Pafos, echipă în tricoul căreia a bifat 93 de partide, 8 goluri și 3 […]