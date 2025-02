Bărbatul din Alba, care a îndemnat pe Facebook la revolte și la împuşcarea lui Iohannis, a fost trimis în judecată

16:50

Întrebat de un ascultător al Europa FM, în cadrul emisiunii „Cap la Cap", cu Cristian Tudor Popescu, care dintre președinții României de după 1989 a avut „cea mai slabă prestație", Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a răspuns că acela este Klaus Iohannis. „După părerea mea, Traian Băsescu, all in all, a avut o […]