La două luni de la moartea lui Helmut Duckadam, soţia Alexandra vrea să-i facă şi mai cunoscut numele: „Nimic nu prevestea acest sfârşit!”

23:50

La finalul partidei dintre Dinamo și Oțelul Galați, încheiată cu scorul de 1-0, Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la echipă. Antrenorul „câinilor” a vorbit deschis, la interviu. Dinamo s-a impus cu scorul de 1-0 în cadrul partidei cu Oțelul, grație unui gol marcat de Selmani, în minutul 90+8. Kosovarul a înscris dintr-un penalty primit […] The post „Mai așteptăm!” Zeljko Kopic anunță noi transferuri la Dinamo, după 1-0 cu Oțelul Galați! A vorbit și despre noul atacant al „câinilor” appeared first on Antena Sport.