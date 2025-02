BernadetteSzocs / Sofia Polcanova – Andreea Dragoman / Eliza Samara LIVE VIDEO (06:00). Duel de foc între românce în sferturile Singapore Smash 2025

09:30

Apar detalii noi despre Dosarul Nordis. Peste 1200 de persoane fizice şi juridice s-au înscris în dosarul de insolvenţă şi îşi cer banii înapoi. Printre acestea sunt şi mai mulţi fotbalişti din România. Printre aceştia George Puşcaş (28 de ani), care are de recuperat o sumă colosală. Internaţionalul român şi-a băgat toţi banii strânşi din […] The post Românul de 28 de ani care are de recuperat 1.2 milioane de euro de la Nordis! Şi-a băgat toţi banii şi şi-a luat „ţeapa” vieţii appeared first on Antena Sport.