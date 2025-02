„Taci, bă, boşorogule!” De la ce a pornit scandalul uriaş din Universitatea Craiova – U Cluj 1-0: „Nu poţi să îl înjuri pe Sorin Cârţu pe Oblemenco”

12:50

Gigi Becali a făcut un anunţ şoc. Transferul lui Andrei Gheorghiţă la FCSB a picat din cauza unui motiv incredibil. De vină ar fi impresarul atacantului de la Poli Iaşi, care şi-a dorit să fie inclusă o clauză total neaşteptată. Andrei Gheorghiţă şi-ar fi dorit să primească 20 de milioane de euro în cazul în […]