Becali, intalnire cu Georgescu: „A venit la mine la palat, mi-am dat seama ca e un om periculos pentru Romania”

15:10

Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in Parlament ca are la el facturile care ar dovedi ca si-a platit singur zborurile cu avioanele private inchiriate de Nordis. Intrebat de jurnalisti in legatura cu Laura Vicol, Ciolacu a tinut sa mentioneze ca are facturile cu el. ”Facturile le am aici”, a sustinut premierul, aratand o...