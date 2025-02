Bugetul pe 2025, cu 20% în plus la Transporturi, aprobat de Parlament

12:30

Grupul Volvo a anunțat că, în anul 2024, a livrat un total de 219.377 camioane și utilitare, cu 11% mai puțin decât în 2023 (246.272). Majoritatea modelelor livrate (183.661) au fost camioane grele (peste 16 tone), segment în care scădere la nivel mondial a fost de 7%. Cele mai multe vehicule au fost livrate de mărcile […] The post Grupul Volvo a livrat 219.377 de camioane și utilitare, în 2024 appeared first on ZIUA CARGO.