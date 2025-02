Sector 6 | Amenajarea Parcului Grozăvești va costa aproape 5 milioane de euro. În ce constă investiția

13:30

Proiectul „Bebe de București are hăinuțe" vine, in continuare, în sprijinul familiilor bucureștene. Acțiunea este derulată de PMB, prin DGASMB. Centrul „Bebe de București are hăinuțe" se adresează familiilor bucureștene care doresc să contribuie la o comunitate mai responsabilă. Prin acest centru, se încurajează donațiile de hăinuțe și jucării educative care nu mai sunt folosite.