Scandal uriaș după Universitatea Craiova – U Cluj 1-0. Cârțu, Şumudică şi Călin Georgescu, DISTRUȘI: „Miroși a alcool. Haine fake. Un debil mintal”

00:10

Crin Antonescu, candidatul comun al Coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități la alegerile prezidențiale din acest an, a vorbit miercuri seară, la Antena 3, despre vulnerabilitatea sa în campania electorală care va urma. „Întrebat care consider că e cea mai mare vulnerabilitate, am spus că tocmai această asociere care se face cu partidele respective, sigur, cu un oarecare temei […]