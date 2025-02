Sorin Cârţu, acuzat şi de un oficial de la U Cluj, după scandalul uriaş de la Craiova: „M-a înjurat şi m-a scuipat”

13:30

Kira Hagi a postat un mesaj copleşitor în ziua în care Gică Hagi împlineşte 60 de ani. Fiica „Regelui” a postat o imagine emoţionantă pe reţelele de socializare. Kira Hagi a transmis cel mai emoţionant mesaj pentru tatăl său. Gică Hagi împlineşte 60 de ani şi a fost copleşit cu mesaje. Kira Hagi, mesaj copleşitor […] The post „Eşti ca o poveste fără început şi fără sfârşit!” Kira Hagi, mesaj copleşitor în ziua în care Gică Hagi împlineşte 60 de ani appeared first on Antena Sport.