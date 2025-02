Mihai Stoica, semnal de alarmă despre Elvir Koljic: „E operat la gleznă, la genunchi, la două tendoane. Deci e clar!”

16:30

Elvir Koljic a oferit prima reacţie, după transferul la FCSB. Atacantul s-a înţeles cu campioana şi urmează să se alăture lotului condus de Elias Charalambous. Gigi Becali şi Mihai Rotaru au făcut un pact, înainte de transferul lui Elvir Koljic. Patronul Universităţii Craiova i-a promis latifundiarului din Pipera că îi va returna suma de 200.000 […] The post „Patronii s-au înţeles!” Elvir Koljic, prima reacţie după transferul la FCSB! Oferta pe care a refuzat-o pentru a semna cu campioana appeared first on Antena Sport.