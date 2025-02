Captura.ro | Cu ce bani a cumpărat „mercenarul lui Călin Georgescu” fostul palat PCR de lângă Cișmigiu

11:40

Termoenergetica are pierderi tehnologice de 1 miliard de lei, din cauza rețelelor vechi și cu probleme, afirmă reprezentanții ELCEN, și de aici ar veni diferența de restanță pe care nu o menționează primarul Nicușor Dan, se arată într-un comunicat al companiei. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri că Termoenergetica datorează ELCEN doar 400 – […]