De la București la Bacău pe autostradă la finalul anului, dacă UMB menține ritmul actual pe tronsonul Focșani – Bacău al A7 – Grindeanu

În sălbăticie (engl. "In the wild"). Astfel începe ultimul raport privind starea economiei mondiale, pe țări și sectoare, publicat de Coface, una dintre companiile de calibru specializate în analiza riscurilor, asigurări comerciale și scoruri (rating) de credit. În ceea ce privește România, aproape toată economia apare sub cod roșu de risc ridicat sau foarte ridicat, într-o fotografie care prezintă o situație în înrăutățire comparativ cu anul trecut.