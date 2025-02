Kimi Antonelli, discurs ferm înaintea debutului cu Mercedes: „Nu cred că este corect”. Obiectivele setate de italian

08:30

Gigi Becali a cumpărat doi jucători de la Farul Constanţa, pentru un milion de euro. Este vorba despre Alexandru Stoian (17 ani), atacant central, și Ionuț Cercel (18 ani), fundaș dreapta. Dacă primul a venit încă din această iarnă la FCSB, al doilea a fost lăsat iniţial la Farul până la finalul sezonului. Totuşi, Mihai […]