ASUS Zenfone 12 Ultra – display AMOLED cu rată de refresh variabilă 1 – 120Hz, până la 16 GB RAM, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite şi mult AI

22:00

Printre cele 10 oferte eMAG se află și un espressor Saeco GranAroma Deluxe ce prepară o listă destul de mare de preparate, dar și două produse lansate recent în piață pe nișa din care fac parte. 1. Aspirator vertical Dyson V8 2023 de 425W ️ Este unul dintre cele mai ieftine aspiratoare verticale din oferta […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 31.01.25 (televizor LG cu diagonala de 189 cm, Huawei FreeBuds Pro 4, espressor automat Saeco GranAroma ce prepară 18 specialități de cafea etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.