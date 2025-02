Grecia declara stare de urgenta in Santorini din cauza cutremurelor

13:20

Miliardarul american Elon Musk si Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, au distribuit un videoclip fals pe X in care sustin ca Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a finantat vizitele celebritatilor in Ucraina, relateaza The New Voice of Ukraine. Andrii Kovalenko, seful Centrului de Combatere a Dezinformarii din cadrul Consiliului National...