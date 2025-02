Liverpool s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei! Fără Radu Drăguşin, Tottenham a fost umilită de „cormorani”

15:20

Sepsi şi Farul se întâlnesc în etapa a 25-a a Ligii 1, la o zi după ce Gică Hagi a împlinit 60 de ani. Partida va avea loc joi, de la ora 18:00, şi este una decisivă pentru dobrogeni. Farul are nevoie de o victorie pentru a mai spera la play-off, şansele pentru a prinde […] The post Sepsi – Farul LIVE SCORE (18:00). Ultima şansă a lui Gică Hagi la play-off-ul Ligii 1 appeared first on Antena Sport.