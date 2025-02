Sector 3 | Persoanele vârstnice își pot petrece timpul liber în două cluburi pentru seniori. Accesul este gratuit

20:00

Primarul general, Nicușor Dan, și-a lansat luni site-ul de campanie pentru alegerile prezidențiale din 4 mai, sub sloganul „România onestă”. Politicianul a anunțat că prin această platformă se pot înscrie cei care doresc să fie voluntari, se pot descărca formulare și se poate dona pentru campanie, ținta lui fiind 2 milioane de euro. La alegerile […] The post Nicușor Dan speră să strângă 2 milioane de euro pentru campania electorală. „Pentru București, este mai bine cu Nicușor Dan președinte” appeared first on Buletin de București.