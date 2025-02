Ce a putut spune Gigi Becali după ce a auzit discursul epocal al lui Alexandru Chipciu

17:00

Variante de ultim moment pentru Gigi Becali la FCSB. În cazul în care transferurile lui Elvir Koljic şi Andrei Gheorghiţă vor pica, patronul campioanei are alte două nume pe listă. Conform informaţiilor AntenaSport, Marko Bozic, un mijlocaşul stânga de 26 de ani, şi Deni Juric, un atacant australian de 27 de ani, sunt variantele de […] The post Variante de ultim moment pentru Gigi Becali! Pe cine ar putea aduce la FCSB, dacă transferurile lui Koljic şi Gheorghiţă vor pica appeared first on Antena Sport.